Amambay: hallan 150 kilos de marihuana oculta en un auto

Durante trabajos de monitoreo y de control, llevado a cabo en el barrio céntrico de Pedro Juan Caballero (Amambay), los agentes policiales incautaron el importante cargamento de presunta droga tras abrir la valijera de un automóvil. Luego de la contabilización, se informó que en total se hallaron 161 panes, envueltos en cinta marrón.

El conductor del vehículo que transportaba la droga quedó detenido y su automóvil y otros indicios relacionados con el delito fueron decomisados. La carga total de la presunta marihuana es de 153,6 kilos.

El operativo fue ejecutado por personal del departamento especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, División Regional N° 13 Amambay – Sede N°1 Pedro Juan Caballero, bajo la dirección del agente fiscal de turno. Todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

