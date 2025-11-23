PJC: decomisan más de 150 kilos de marihuana oculta en el doble fondo de un furgón

Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay y los de Antinarcóticos de la misma institución en Pedro Juan Caballero realizaron una operación conjunta en la noche del sábado último en esta capital departamental, que derivó en la incautación de 153,6 kilos distribuidos en 161 panes de marihuana prensada.

El estupefaciente cuyo punto de origen sería la zona de Bella Vista Norte y que era transportado en el doble fondo de un furgón, tendría como destino el mercado brasileño, según presumen los investigadores.

El conductor del rodado, identificado como Cecilio Brito Brítez, sin antecedentes penales, quedó aprehendido y por ahora es el único responsable de la carga identificado. La intervención policial se realizó sobre la Ruta PY05 en zona de la fracción Perpetuo Socorro de esta ciudad, según un informe brindado por la institución policial.

¿Cómo fue posible la operación?

De acuerdo con el relato del comisario Juan Morel, subjefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay, el procedimiento fue posible gracias a un trabajo de inteligencia previo.

“Esta tarea duró unos 15 días, ya manejábamos la información de que el furgón tenía un doble fondo, constatamos y realizamos el procedimiento”, indicó Morel.

Por su parte, el subcomisario Luis Gamarra, jefe antidrogas de la Policía en Pedro Juan, valoró como exitoso el procedimiento de incautación de la droga y el vehículo que la transportaba. Agregó que el caso fue puesto a conocimiento de la Fiscalía para dar continuidad a las tareas investigativas.