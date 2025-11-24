Policiales
24 de noviembre de 2025 - 02:54

Buscan a joven de 29 años desaparecido en Mariano Roque Alonso

El Ministerio Público activó el protocolo de búsqueda para localizar a Richard Emanuel Achucarro, un joven de 29 años cuyo paradero es desconocido en Mariano Roque Alonso. La Fiscalía pidió la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que ayude a dar con su ubicación.

Por ABC Color

El Ministerio Público ordenó activar el protocolo de búsqueda y localización para dar con Richard Emanuel Achucarro, de 29 años, quien fue reportado como desaparecido en Mariano Roque Alonso. La fiscal Cynthia Torres, de la Unidad Penal local, solicitó a la Policía Nacional que inicie de inmediato las tareas de rastreo ante la falta de noticias sobre el joven.

Las autoridades instan a cualquier persona que cuente con información sobre su posible paradero a comunicarse de inmediato con la comisaría más cercana o con la Comisaría 10.ª de Mariano Roque Alonso, al (021) 752 201.

La Fiscalía continúa con las diligencias investigativas y operativas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de lograr su pronta localización.