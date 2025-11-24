Capturan en Natalio a presunto homicida que se fugó de cárcel en Argentina.

Pobladores de la compañía Bonanza del distrito de Natalio, en Itapúa, acompañaron a agentes de la Comisaría 17ª en una incursión en un área boscosa la tarde de este domingo, a las 14:30. Como resultado, se logró la detención de un hombre de nacionalidad argentina que cruzó de manera irregular al territorio paraguayo.

Fue identificado como Yonatan Ariel Da Silva (34), buscado por autoridades del vecino país por haberse fugado de la Unidad Penitenciaria VII de Puerto Rico, en la Provincia de Misiones.

Según habría declarado a los intervinientes, cruzó el río Paraná con ayuda de algunos paseros, a bordo de una canoa. Posteriormente, se internó en un área boscosa de la zona. Explicó que vino al país sin tener conocimiento de cómo era la zona, en su intención de huida.

Fuga y detención

El hombre de 34 años se fugó de la Unidad Penitenciaria VII de Puerto Rico el pasado 17 de noviembre, según el reporte de las autoridades del vecino país.

Da Silva habría dicho a los intervinientes que se fugó durante un corte de energía eléctrica en el penal. Su versión indica que, por sus conocimientos —puesto que era técnico de aparatos electrónicos—, le habrían solicitado ayudar con la avería, por lo que aprovechó la confianza para escapar.

Explicó que se trató de una medida de desesperación, porque su proceso no avanzaba en el vecino país y estaría expuesto a más de 20 años de prisión. El detenido fue trasladado hasta la Comisaría 18ª para cumplir con su detención preventiva por disposición del agente fiscal Arnaldo Garayo.

Los uniformados informaron de la detención a sus pares en Argentina, para iniciar el proceso correspondiente para la entrega del sindicado en un proceso en el vecino país, por un supuesto homicidio.

Buscado en Argentina

Yonatan Da Silva estaba recluido desde agosto del 2020 por el asesinato de su madrastra, Patricia Fixa Mereles (31), a quien habría disparado con un revólver calibre .38, en su vivienda ubicada en Puerto Iguazú, de la Provincia de Misiones.

El 19 de mayo del 2022 fue condenado a prisión perpetua por feminicidio por el Tribunal Penal de El Dorado. No obstante, tras la apelación, un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del vecino país ordenó la revisión del caso.

La causa cambió de carátula debido a que presuntamente no reuniría los presupuestos de feminicidio con relación a la legislación de Argentina, por lo que es sindicado en este nuevo proceso por homicidio doloso, con una pena estimativa de entre 8 y 25 años.

El hecho por el que es investigado se habría dado durante una discusión familiar, en la que el acusado habría apuntado con el arma a la mujer y la ultimó de un tiro en la cabeza, frente a una de sus hijas menores de edad y el abuelo paterno.