Concepción: detienen a asaltante que contaba con 7 órdenes de captura

Los investigadores obtuvieron la información de que Luis Carlos Cabañas Leguizamón, de 38 años, estaba viajando en una unidad de transporte público desde la ciudad de Pedro Juan Caballero y supuestamente tenía como destino la ciudad de Horqueta.

El ómnibus fue interceptado en el kilómetro 146 de la ruta PY05, para verificar la documentación de los pasajeros.

En uno de los asientos estaba Cabañas Leguizamón. Los uniformados realizaron la verificación de sus documentos y en el sistema policial saltó que contaba con un total de siete órdenes de captura. El hombre fue detenido y fue puesto a disposición de la justicia.

El teléfono celular que llevaba consigo fue incautado.

Órdenes de captura

De acuerdo con la Policía Nacional, Luis Carlos Cabañas Leguizamón, tenía órdenes de captura emitidaa por varios hechos ocurridos en Concepción, Horqueta, Capiibary y Villarrica. Además, lo vinculan con hechos ocurridos en el departamento de Amambay. Los casos son por robo agravado.