Desmantelan estructura criminal que enviaba armas, municiones y drogas al Comando Vermelho

Uno de los detenidos en el operativo realizado en Lambaré fue identificado como Víctor Manuel Greco Céspedes, quien sería el jefe o líder de la estructura criminal, ya que aparece el dueño de la empresa creada para efectuar los envíos al vecino país, específicamente al grupo criminal brasieño l Comando Vermelho (CV).

Los otros capturados son Gustavo Alejandro González Díaz (31), alias “Chaco”, señalado como operador logístico y su secretario Luis Miguel Duarte Benítez (36).

Poco después del mediodía, los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) irrumpieron en una propiedad ubicada en Tamanacuna casi Alvar Núñez Cabeza de Vaca, zona de Cuatro Mojones de Lambaré. El lugar figuraba en los documentos como la base de una empresa de importaciones.

Sin embargo, lo que realmente se hacía en el sitio era acondicionar o equipar con dobles fondos vehículos de alta gama para enviar los cargamentos de armas, drogas y municiones a las favelas de Río de Janeiro, para los miembros de la organización criminal Comando Vermelho (CV), según fuentes policiales.

Casi al mismo tiempo de la incursión, los principales operadores de las facción criminal Greco y González fueron capturados, luego cayó Duarte.

Usaban vehículos de alta gama y camiones para los envíos

Durante la revisión del enorme tinglado donde encontraron dos vehículos en pleno proceso de preparación, los investigadores también detectaron una enorme caleta donde había una gran cantidad de parte de armas, principalmente fusiles de asalto, cargadores, proyectiles calibre .50, un poco de droga, marihuana y cocaína, un par de armas corta una pistola calibre 9mm y un revólver calibre 38.

Voceros de la Senad confirmaron que la operación continúa por lo que en cualquier momento puede haber más detenidos y evidencias incautadas.