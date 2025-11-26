Hallan un cadáver en Alto Verá y Fiscalía investiga como supuesto homicidio

Cerca de las 12:00 de este miércoles, agentes de la Comisaría 110ª fueron alertados del hallazgo de un cadáver, el cual constataron estaba con una herida de arma de fuego, además de golpes presuntamente realizados con un garrote.

El hallazgo se realizó al costado de una vivienda del asentamiento San Luis, de la Compañía Taruma’i, del distrito de Alto Verá, en el departamento de Itapúa. La víctima fatal fue identificada como Darío Ramón Zaracho (39).

El médico forense Omar Cuellar determinó la causa de muerte como “traumatismo penetrante de cráneo por proyectil de arma de fuego”. Según el informe preliminar, se estima que habían pasado entre 14 y 18 horas del fallecimiento de Zaracho, luego de haber sido hallado.

Presunto homicidio

Los intervinientes accedieron a la declaración de un poblador de la región, quien manifestó que una mujer le comentó sobre el hecho y que el presunto autor sería uno de sus familiares.

El supuesto autor fue sindicado como Ramón Martínez Cubas (25), que sería también del mismo asentamiento. Los investigadores se abocan a la búsqueda del mismo. El posible trasfondo del presunto asesinato no trascendió.

La causa permanece a cargo del fiscal de turno de la Unidad Penal en Colonias Unidas, Reinaldo Castillo.