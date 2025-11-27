Fiscalía intercepta camión con madera extraída de Reserva Mbaracayú

La fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales, Sonia Benítez, encabezó un procedimiento mediante el cual fue interceptado un camión que transportaba madera presuntamente extraída de manera ilegal dentro de la Reserva Natural del Mbaracayú.

El vehículo fue detenido esta mañana en la zona de Brítez Cué, distrito de Yby Pytã, departamento de Canindeyú, y permanece retenido en la Subcomisaría 24.

Asimismo, por disposición de la agente del Ministerio Público, el conductor del rodado fue aprehendido y trasladado hasta la sede fiscal de Saltos del Guairá, mientras que las evidencias permanec

en bajo custodia policial a la espera de la intervención de los agentes del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional.

Denuncia de una fundación

El procedimiento se dio a raíz de la denuncia presentada por la Fundación Moisés Bertoni, entidad encargada de la administración del área protegida. Finalmente, la Fiscalía recuerda que la tala ilegal dentro de reservas naturales constituye un hecho punible grave, sancionado por la legislación vigente con penas privativas de libertad.

