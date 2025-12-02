Caso Cali: penas de 11 a 21 años de prisión por megacarga de 3.418 kg de cocaína

El Tribunal de Sentencias Especializado en Crimen Organizado, presidido por la jueza Dina Marchuk e integrado por Federico Rojas y María Luz Martínez, condenó en forma unánime a los cuatro acusados en el caso “Cali”, marco del cual se incautó la megacarga de 3.418 kilos de cocaína, récord entonces, oculta en bolsas de azúcar orgánico, que debían llegar a Togo. El procedimiento se realizó en un depósito de Fernando de la Mora, en julio de 2021.

Se trata de Juan José Dubini Franco (58), su hijo Juan José Dubini Verdún (31), Bruno Vicente Ciancio Amarilla (67), alias Viejito, y Alberto Julián Martínez Romero (46), alias Gordo, quienes fueron declarados responsables de idear y administrar los medios para exportar la droga al exterior desde el territorio paraguayo.

En ese sentido, el colegiado condenó a 18 años de prisión a Juan José Dubini Franco; al abogado Alberto Julián Martínez Romero, a 18 años de privación de libertad; mientras que al abogado Bruno Vicente Ciancio Amarilla dictó una pena de 21 años de encierro; y para Juan José Dubini Verdún estableció que deberá cumplir 11 años de cárcel.

Para el Ministerio Público, representado por el fiscal antidrogas Andrés Arriola, quedaron probados los hechos de tráfico internacional de drogas (art. 26), asociación criminal (art. 42) y comercialización de sustancias estupefacientes (art. 44), según la Ley N° 1340/88 y su modificatoria Ley N° 1881.

Operación Cali evitó envío de droga

Ante sospechas de que en Paraguay se encontraba operando una estructura criminal dedicada al narcotráfico, el Ministerio Público y la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU) Antinarcóticos de la Policía iniciaron una pesquisa a la que denominaron “operación Cali”.

A través de la interceptación de llamadas telefónicas, bajo autorización judicial, y vigilancia a los ahora acusados, se constató que los mismos tenían un depósito en la ciudad de Fernando de la Mora, donde contaminaron 196 bolsas de azúcar orgánica con paquetes de cocaína que totalizaron 3.418 kilos de ella.

La sustancia estaba cargada en un contenedor que debía ser enviado vía fluvial a través del Puerto Seguro de Villeta, y tenía como destino la ciudad de Lomé, República Togolesa, en África.

Compra del azúcar para mimetizar la droga

De acuerdo con los datos expuestos en la acusación fiscal, Juan José Dubini Franco era quien fungía de operador logístico, pues tenía contacto con la Cooperativa Manduvirá para la compra del azúcar. Dubini Franco realizó gestiones para la exportación del producto, además consiguió el flete para los contenedores y organizó el depósito.

Entre junio y julio de 2021, Dubini Franco adquirió, en nombre de la firma Naturita Pharma, un total de 8.495 bolsas de azúcar orgánica de la Cooperativa Manduvirá.

En las negociaciones, Dubini Franco consultó al gerente cuántas bolsas entran en un contenedor, a lo que este le respondió que según su experiencia son 1.000 bolsas de 25 kilos en un contenedor de veinte pies. También le indicó que cada una le constaría G. 135.000, por las que debía pagar antes 50% para realizar el pedido.

Posteriormente, Dubini Franco compró el azúcar en siete ocasiones: 95 bolsas el 21 de junio, por las que pagó G. 12.825.000; 1.000 bolsas el 28 de junio, por las que abonó G. 135.000.000; 600 bolsas el 5 de julio por las que pagó G. 81.000.000; 2.000 sacos el 12 de julio; 2.000 bolsas el 13 de julio; 2.000 bolsas el 14 de julio, estas tres últimas costaron G. 270.000.000 cada una; y 1.900 bolsas el 19 de julio, que costaron G. 256.500.000.

En esas ocasiones Juan José Dubini Verdún era el encargado de realizar los depósitos con facturación a nombre de Naturita Pharma. Luego, su padre lo puso en contacto con Pablo Cachenot -gerente de logística de la cooperativa- para coordinar el traslado del azúcar al depósito de Fernando De La Mora.

Contenedores con azúcar contaminados con cocaína

Dubini Franco también contactó con Isabel García, de la firma DHD dedicada al transporte fluvial, que a su vez contrató a la firma Carga Rápido SRL u Onis Logic para la prestación de logística. Esta última empresa contactó con Mediterranean Shipping Co. Paraguay, para cotizar 12 contenedores.

Sobre el despacho, Dubini Franco contactó, a través del despachante Néstor Russo, con la despachante de aduanas Martha González, para iniciar las gestiones de despacho de los 12 contenedores.

Los contenedores contratados para enviar la carga a la República Togolesa son: MSDU1694415, MEDU5141133, FCIU6527323, MSCU6874210, MEDU6169650, MEDU6103610, MEDU5044220, FBIU0185094, MEDU6157197, FCIU6465068, MSDU1685157, y MEDU3672932.

El envío de la carga debía hacerse en dos tandas, de seis contenedores. La primera tanda salió de Paraguay, a través del Puerto Seguro de Villeta y fue inspeccionada el 5 de agosto en Montevideo, Uruguay, días después de la incautación de la carga récord en el contenedor MEDU3672932. La segunda tanda debía partir el 31 de julio de 2021.

Dubini hijo y los abogados

Juan José Dubini Verdún era quien ejecutaba finalmente las indicaciones dadas por Bruno Vicente Ciancio Amarilla, acerca de la creación y utilización de cuentas bancarias, conforme al Ministerio Público.

Entre las cuentas se destaca que fue habilitada en el Banco GNB, en la que se recibió la transferencia (posteriormente reversada) de la empresa togolesa Lumiere Pour Tous SRL, destinataria del cargamento, según la acusación fiscal.

Añade que el Viejito recibía constantemente informes de parte de Dubini Franco, a quien además aconsejaba para negociar con el despachante Russo. Además, Ciancio y Dubini se reunían ocasionalmente, incluso en la casa del primero. A veces también participaba Alberto Julián Martínez Romero, quien era el contacto con el exterior y el ideador de la estrategia para mimetizar la droga.

Los cuatro ya se conocían, pues según la Fiscalía, Ciancio tuvo un rol fundamental, al formar parte de la Asociación de Madereros del Paraguay; además de ser parte de la firma Maderas Industrializadas SA, por lo que estaba a su cargo la obtención de producto de calidad a dichos efectos.

A esto se suma que Dubini Verdún, entre octubre y diciembre de 2020, ya realizó exportaciones de postes de quebracho a la ciudad de Latakya, Siria, con la despachante Martha González.