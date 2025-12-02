Descubren aguantadero de motocicletas robadas en Pedro Juan Caballero

Agentes de la Comisaría 7ma. de Pedro Juan Caballero allanaron la habitación de un inquilinato ubicado en la fracción Amistad I del barrio Jardín Aurora de esta ciudad y descubrieron que el sitio era utilizado como depósito de motocicletas robadas.

El procedimiento se realizó en el marco investigativo de un caso de hurto agravado de motocicleta ocurrido en la noche del 30 de noviembre en inmediaciones de la Laguna Punta Porã, teniendo en cuenta que el rastreo satelital indicó la ubicación del rodado en cuestión.

La intervención policial permitió recuperar dicho vehículo, además de la incautación de otros dos biciclos robados recientemente en la frontera, uno en territorio paraguayo y otro en la vecina ciudad brasileña de Ponta Porã.

Buscan a una mujer que sería parte de una banda de robamotos

Desde la Policía Nacional señalaron que el lugar allanado es habitado por una mujer identificada como Alice Natalia Rosas Pereira, quien formaría parte de una banda de robamotos y es ahora buscada por los investigadores.

“Creemos que es partícipe de un grupo de robamotos; presumimos que ese lugar donde ella vivía servía como aguantadero donde guardaban las motos que robaban y luego destinaban”, indicó el subcomisario David Pereira, subjefe de la Comisaría 7ma. de Pedro Juan Caballero.

El uniformado agregó que la investigación sigue su curso para identificar y capturar a otros integrantes de la banda de ladrones de motocicletas.