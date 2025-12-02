Esposa de Marset, en terapia intensiva: descartan que convulsiones hayan sido por un ACV

Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, sufrió entre la tarde y noche de ayer lunes repetidas convulsiones que ocasionaron su traslado desde la cárcel militar de Viñas Cue, donde guardaba reclusión, hasta el Hospital Militar Central, donde se encuentra en terapia intensiva.

En conversación con ABC Color este martes, el doctor Darío Fretes, director del Hospital Militar Central, dijo que García Troche se encuentra “estable” y respira sin asistencia, y que permanece en la unidad de cuidados intensivos “solo para monitoreo y para evitar que vuelva a convulsionar”.

El doctor Fretes confirmó que la paciente llegó inconsciente al hospital, aunque “sin peligro de vida”.

Según comentó, la mujer se desmayó y tuvo convulsiones en Viñas Cue al final de la tarde de ayer y fue tratada con medicamentos por médicos militares apostados allí, lo que pareció mejorar su condición. Sin embargo, alrededor de las 22:30 registró un nuevo “episodio convulsivo” que la medicación ya no pudo revertir, por lo que se decidió su traslado al hospital.

Descartan ACV

García Troche fue sometida anoche a una tomografía de cráneo que descartó que las convulsiones hayan sido producto de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico.

Sin embargo, la causa de las convulsiones aún no ha sido determinada y la paciente será evaluada hoy por neurólogos y sería sometida a un electroencefalograma, dijo el director del Hospital Militar.

El doctor Fretes comentó también que García Troche presentaba “pequeños hematomas” en la cabeza que podrían ser producto de una caída a causa de las convulsiones, además de “moretones viejos”, de alrededor de 10 días de antigüedad, en una de sus rodillas.

Refuerzan seguridad en el Hospital Militar

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, afirmó a ABC Color que se reforzó la seguridad en el Hospital Militar, teniendo en cuenta el perfil de supuesto vínculo con el crimen organizado de García Troche.

Elementos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están complementando la seguridad del hospital, comentó.

Gianina García Troche está procesada en una causa de supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el contexto de su relación con Sebastián Marset, señalado como uno de los líderes de un esquema internacional de tráfico de narcóticos y lavado de activos que en Paraguay fue investigado como la causa “A Ultranza”.