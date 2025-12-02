Esposa de Marset ingresó al Hospital Militar y está en terapia intensiva por precaución

Cerca de la medianoche, Gianina García Troche, esposa del presunto narcotraficante Sebastián Marset, fue trasladada al Hospital Militar desde el penal de Viñas Cue, donde se encuentra recluida. La información fue confirmada esta mañana por el ministro de Defensa, Óscar González.

Según precisó el ministro, la reclusa fue derivada debido a una inestabilidad reiterada en su estado de salud.

“Se comunicó conmigo el presidente de la Corte Suprema de Justicia Militar, el general Ángel Narváez, y me dijo que tomaron la decisión de evacuar a la señora porque presenta algunos cuadros de alteración. No se puede decir que sea un cuadro de convulsión, pero fue muy reiterativo”, explicó.

Lea más: Escándalo: nombran directora de hospital a doctora procesada por favorecer a narco del Caso Mercat

Estado actual de salud

García Troche se encuentra internada en terapia intensiva por precaución. “Solamente para asegurarnos de que esté bien cuidada y controlada. Está totalmente consciente”, señaló González.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro añadió que la mujer se sometió a algunos estudios y durante la jornada proseguirá con otros para determinar el origen de los episodios. Indicó que el cuadro que presentó es “similar” a la convulsión, pero aclaró que aún no existe un diagnóstico confirmado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

González informó, además, que la jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía ya fue notificada sobre el traslado de García Troche al centro asistencial militar.

La jueza Montanía había rechazado, en septiembre pasado, un pedido de internación de la mujer propuesto por su defensa ante supuestos trastornos de la sangre. García Troche cumple prisión preventiva en Viñas Cue en el marco del proceso por presunto lavado de dinero fruto de tráfico internacional de cocaína.