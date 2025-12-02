Piratas del asfalto roban camión cargado con calzados en Ypacaraí

Un grupo de “piratas del asfalto”, conformado por seis hombres armados y a bordo de una camioneta, interceptó alrededor de las 02:20 de este martes a un camión que transportaba 928 cajas de calzados. El hecho ocurrió en la Ruta PY02, barrio Victoria de Ypacaraí.

El conductor, Roberto Ramón Valdez (23), relató que los atacantes mostraron una supuesta placa policial y lo obligaron a desviar por la calle General Díaz. Allí fue golpeado, despojado de sus celulares y maniatado con cintillos plásticos.

La víctima fue trasladada por los delincuentes y abandonada en la zona de Presidente González, en jurisdicción de Itauguá. Afirmó que lo amenazaron con rociarlo con combustible si intentaba escapar y que logró pedir ayuda tras caminar varios metros y encontrar a un poblador.

Posteriormente, fue auxiliado por agentes de la Comisaría 19 de Itauguá Guazú, quienes lo trasladaron hasta la Comisaría 5ª de Ypacaraí para su declaración.

Camión hallado en Itá

El vehículo robado fue encontrado horas después en la compañía Caaguazú de Itá, sin información aún sobre el destino de la carga que debía llegar a Asunción.

La Policía Nacional informó que los autores actuaron encapuchados, con chalecos antibalas, radios y armas largas y cortas.