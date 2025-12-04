Ministerio del Interior “recicla” viejo informe sobre seguridad en medio de crisis

El Ministerio del Interior publicó en sus redes sociales un mensaje celebrando que Paraguay figura en el Nivel 1 - “Tome precauciones normales - Contiene áreas con mayor riesgo de seguridad”, del Travel Advisory de los Estados Unidos. Sin embargo, la noticia no es nueva porque el informe fue emitido el 30 de abril pasado, y ya había sido difundido.

En ese entonces, el Departamento de Estado había ubicado a Paraguay como uno de los pocos países sudamericanos en esta categoría, pero con advertencias específicas en zonas donde operan estructuras criminales.

El documento señalaba que Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Concepción y San Pedro presentan riesgos mayores debido al tráfico de armas, drogas y la limitada presencia policial.

Contrastes con la realidad local

El Ministerio del Interior omitió en su publicación estas advertencias regionales, y optó por resaltar únicamente la ubicación del país en el ranking global de seguridad.

“La evaluación refleja la solidez institucional del Paraguay y el trabajo sostenido que llevan adelante el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, bajo el liderazgo del Presidente de la República, Santiago Peña", sostiene el comunicado.

Justamente esta publicación se da tras cuestionamientos por la creciente inseguridad, corrupción dentro del ministerio del Interior y la Policía Nacional, con el caso de coimas por el servicio de polígrafo, y hasta dentro del Poder Ejecutivo, con el caso de los sobres del poder.

Se da también tras el operativo de gran escala como Escudo Guaraní, que busca frenar el avance del crimen organizado en la frontera.

También tras un reciente operativo de la Senad (Umbral) contra el narcotráfico que destapa que camiones llenos de droga pueden transitar cientos de kilómetros sin ningún control policial.