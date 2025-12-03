Senad niega presencia policial tras hallazgo de documentos de un comisario en Operación Umbral

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, confirmó a ABC que ningún agente policial participó del operativo Umbral, desarrollado entre anoche y la madrugada del miércoles en Canindeyú.

La aclaración surgió luego de que los intervinientes encontraran documentos personales del comisario principal Osvaldo Javier Andino Gill en la zona de escape utilizado por una estructura narco.

Durante el levantamiento de evidencias, en el punto donde quedaron los vehículos abandonados tras un intenso tiroteo, llamaron la atención la cédula, el registro y la credencial policial del jefe de Antinarcóticos.

Según la Senad, el procedimiento fue ejecutado exclusivamente por agentes especiales de Inteligencia de la Senad, y efectivos militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). No hubo participación policial.

Extravío de documentos en zona del operativo antinarcóticos

La operación permitió detectar una caravana compuesta por tres camiones, 14 camionetas y dos automóviles repletos de marihuana, seguida desde la colonia Brítez Cue hasta Saltos del Guairá. Tras un enfrentamiento, cayó abatido un presunto narcotraficante y cinco personas fueron detenidas.

Consultado por ABC, el comisario Andino aseguró que sus documentos se extraviaron mientras brindaba apoyo en los alrededores.

Explicó que llegó cerca de la medianoche para colaborar con el equipo táctico y que presume haber perdido la billetera al subir o bajar de su vehículo. Al notar la falta, presentó una denuncia en la Comisaría Primera de Saltos del Guairá.

Según su versión, horas después un ciudadano entregó a personal militar una bolsita con su cédula, registro y credencial, elementos remitidos al fiscal del caso. No obstante, la Senad reiteró que no hubo participación policial en ninguna etapa del operativo.

El jefe policial fue ascendido en diciembre de 2023 como responsable del Departamento de Antinarcóticos, División Inteligencia, tras el asalto y robo de un cargamento de cocaína presuntamente cometido por cuatro policías en Asunción.