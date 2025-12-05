Activan protocolo de búsqueda de un adolescente desaparecido en Asunción

La agente fiscal Claide Acosta ordenó la activación del protocolo de búsqueda y localización luego de que los familiares de Tovias Josué Vergara Alderete reportaran su desaparición.
El joven de 16 años fue visto por última vez el 1 de diciembre en la avenida Pitiantuta, casi Concordia, en el barrio Jara de Asunción. Desde entonces, los equipos del Ministerio Público y de unidades especializadas trabajan en la búsqueda.
De acuerdo con la información preliminar, el adolescente vestía una remera tipo musculosa de color azul, un short azul y calzado negro con rayas blancas al momento de su desaparición.
Dónde reportar información
La Fiscalía reiteró la importancia del apoyo ciudadano, ya que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar determinante para el avance de la investigación.
Las autoridades pidieron que la información sobre el paradero del joven sea comunicada al Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas a través de la línea 130, al número telefónico (0986) 760-083, a la comisaría más cercana o al Sistema 911.