Detenidos y droga incautada en operativo fiscal-policial en el Abasto

Un operativo fiscal-policial desarrollado en la noche de este jueves en el Mercado de Abasto derivó en la incautación de casi 1.200 dosis de supuesta cocaína y la detención de varias personas, tras varios meses de investigación. Los agentes apuntan a la existencia de un esquema de venta de drogas que operaba camuflado entre los locales de venta de productos frutihortícolas.

El procedimiento inició alrededor de las 19:45, en el bloque A, en los depósitos A-42 y A-49, con intervención simultánea donde presuntamente funcionaban puntos de expendio de estupefacientes.

La comitiva estuvo liderada por los fiscales Alejandro Cardozo, Cristián Ortiz y Juan Ramón Sandoval, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, acompañados por agentes del Departamento de Crimen Organizado.

Investigación de meses y venta camuflada entre comercios

El fiscal Juan Ramón Sandoval explicó que el procedimiento es el resultado de meses de tareas de inteligencia que permitieron ubicar tres centros de distribución instalados dentro del populoso mercado.

“Luego de varios meses de trabajo de inteligencia se pudo ubicar estos tres puntos de expendio. Hoy culmina esa etapa con la incautación de presunta cocaína, dinero en efectivo, balanza de precisión y otros elementos que serán analizados”, afirmó.

El representante del Ministerio Público indicó que inicialmente se estima que los investigados utilizaban la venta de productos frutihortícolas como fachada, y que otros eslabones del esquema podrían ser identificados tras el análisis de los teléfonos y evidencias incautadas.

“Es la hipótesis que manejamos. Estamos al inicio de la etapa investigativa y tenemos tiempo para esclarecer completamente el esquema”, añadió.

Casi 1.200 dosis listas para la venta

Por su parte, el comisario Luis López calificó la intervención como un operativo “muy importante”, teniendo en cuenta el gran movimiento de trabajadores y compradores que diariamente circulan en el Abasto.

“Estas personas se estaban camuflando entre la gente que trabaja honradamente. Se incautaron casi 1.200 dosis de cocaína de alta pureza, equivalentes a unos G. 70.000.000 en el mercado”, detalló.

El jefe policial mencionó que los sospechosos mantenían los depósitos como fachada y utilizaban habitaciones en pisos superiores para ocultar la droga.

En cuanto al modo de venta, aseguró que en los alrededor de dos meses de investigación se identificó el movimiento de compradores y distribuidores, pero no se constató la utilización de menores.

Los detenidos

Según el informe policial, las personas retenidas fueron:

Enrique Fleitas Rubén Ruiz Díaz Inocencio Armoa Marcelo Nicolás Duarte

Los fiscales aún no confirmaron si cuentan con antecedentes, pero sí señalaron que los involucrados estaban bajo investigación desde hace meses.