Policiales
05 de diciembre de 2025 - 12:32

Ñemby: condenan a 15 años de cárcel a hombre por abusar de su hijastra

Un hombre fue condenado a 15 años de prisión por hechos de abuso sexual en niños ocurridos hace años en Ñemby.

Por ABC Color

El Ministerio Público informó este viernes que un juicio oral y público llevado a cabo en la ciudad de Ñemby concluyó con una condena de cinco años de cárcel para un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra menor de edad.

Según se comprobó en el juicio, el acusado abusó de su hijastra en repetidas ocasiones desde 2019, hasta que la víctima reveló los hechos a la directora de su colegio y una denuncia fue realizada.

La fiscal Gladys González, de Ñemby, representó al Ministerio Público en el juicio.

