Aprehenden a sospechoso y recuperan motocicleta robada en Santa Rosa

El reporte policial detalla que personal de guardia recibió la denuncia del ciudadano Richard Ramón Ramírez, quien alertó sobre el hurto de una motocicleta Yamazuky, color negro, sin chapa. Tras recibir la información, los agentes iniciaron un patrullaje por sectores estratégicos de la ciudad.

A la altura de la Excombatiente Sgto. Sebastián Maidana e/ Prof. Edda Balbuena de Ayala, en el barrio Pablo Sexto, lograron visualizar el desplazamiento del biciclo que coincidía plenamente con la descripción brindada por el denunciante.

Lea más: Anuncian tormentas con vientos de hasta 100 km/h para este lunes

Al percatarse de la presencia de los agentes, el supuesto autor abandonó la motocicleta y se internó rápidamente en una zona boscosa en un intento por escapar. Los uniformados iniciaron una persecución a pie para evitar que el sospechoso lograra refugiarse en el monte.

Tras unos minutos, los intervinientes lograron alcanzarlo y proceder a su reducción conforme al protocolo. El operativo estuvo encabezado por la subcomisaria Diana Valenzuela. También participaron el suboficial superior Luis Silva, el suboficial mayor Richard Sambuchetti y el suboficial mayor Derlis Aquino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hecho fue comunicado de inmediato al agente fiscal de turno, el abogado Nelson Colman, quien dispuso que el aprehendido permanezca a disposición del Ministerio Público mientras avanza la investigación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Serenata a Caacupé reunió a grandes artistas y emocionó a miles de peregrinos

La motocicleta recuperada será remitida en las condiciones en que fue encontrada para los procedimientos pertinentes. La comisaría local instó a la ciudadanía a seguir denunciando hechos similares.