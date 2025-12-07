Video: 10 hinchas de Cerro, detenidos tras enfrentamiento con la Policía

Según el informe oficial, el hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 18:30, cuando la Policía realizaba el acompañamiento de cuatro buses con hinchas organizados del Club Cerro Porteño.

Al llegar a la intersección de la avenida Eusebio Ayala y la calle Luis Morquio, frente a la Comisaría Séptima, el último ómnibus detuvo la marcha y un grupo de aproximadamente 10 personas descendió del vehículo.

En ese momento, los hinchas comenzaron a arrojar piedras contra agentes del Grupo Lince. Los mismos causaron lesiones a varios uniformados y daños materiales a motocicletas oficiales.

Como resultado de la agresión, resultaron heridos agentes de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas, base Itauguá. La Policía reportó además daños a motocicletas patrulleras utilizadas en el operativo de escolta.

Tras el seguimiento del hecho y el análisis de videos registrados durante el ataque, los intervinientes lograron identificar el ómnibus involucrado y a las personas que se encontraban en su interior al llegar a inmediaciones del estadio Defensores del Chaco.

Los detenidos:

Entre los detenidos figuran adultos y menores de edad. Se trata de Raúl Armando Barboza Paredes, Lucas Máximo Ozuna Ríos, Rodrigo Alberto Martínez, Leonardo José López Ortiz, Thiago Jesús Villalba Ávalos y René Adrián Morel Escobar, todos mayores de edad, y cuatro adolescentes.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, Aldo Cantero, de la Unidad Penal N.º 7, sede 1, quien dispuso que los detenidos permanezcan en la comisaría y sean trasladados este sábado al Ministerio Público. Asimismo, ordenó la incautación del ómnibus utilizado por los hinchas.