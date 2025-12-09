Menor cae con mochila repleta de iPhones robados en la zona del Mercado 4

Un adolescente de 17 años fue aprehendido el martes con 38 teléfonos celulares iPhone de distintos modelos y colores, presuntamente vinculados a hechos de hurto ocurridos en la zona del Mercado 4. Varias víctimas ya se acercaron a la comisaría para intentar identificar sus aparatos entre los recuperados.

De acuerdo con el comisario Germán Chena, de la Comisaría 3ª de Asunción, el procedimiento se originó a raíz de una denuncia presentada el viernes.

La víctima acudió a un puesto policial de la zona, ya que el GPS de su aparato señalaba como ubicación la zona de la zona de la galería San Miguel. Con la autorización de los comerciantes, el personal policial ingresó para realizar la verificación correspondiente.

Menor capturado tras persecución

En ese momento, un joven —identificado por su apodo “Cesarito”— tomó una mochila y se alejó rápidamente del lugar, lo que llamó la atención de los agentes. Tras una breve persecución a pie, fue alcanzado en la intersección de 9 de marzo y Mayor Bullo, límite con otro local dedicado a la reparación y venta de celulares.

Al verificar la mochila, los agentes encontraron 38 teléfonos iPhone, por lo que el menor fue inmediatamente aprehendido. El comisario Chena informó que durante la tarde varias personas se presentaron en la dependencia policial y algunas lograron reconocer sus teléfonos.

El adolescente permanece en la comisaría y, conforme a su condición de menor de edad, no brindó declaración. El caso será remitido este miércoles al Ministerio Público, donde se iniciarán los trámites correspondientes.