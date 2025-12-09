Trabajadores resultan heridos de bala durante asalto a camión repartidor en Obligado

Agentes de la Comisaría 69ª informaron sobre el reporte de un asalto con resultado de heridos de bala, cometido la tarde de este martes, cerca de las 13:35, en la compañía Pastoreo Km 42 del distrito de Obligado, en el departamento de Itapúa.

Los supuestos autores del hecho serían dos hombres, uno con casco puesto, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta tipo trail, color azul, cuyos demás datos se desconocen. Ambos habrían llegado con armas de fuego en mano.

Según los intervinientes, los atracadores interceptaron con disparos el camión Hino, color blanco, matrícula AALB 726. El rodado estaba al mando de Javino Cáceres Martínez (57), quien viajaba con Bernardo Gabriel Benítez (22).

Los asaltantes se habrían llevado el dinero de la recaudación, cuyo monto continúa por determinar, además de dos teléfonos celulares, propiedad de los trabajadores. Posteriormente, se dieron a una precipitada fuga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Carmen del Paraná: joven se lanzó al río desde una dársena para embarcaciones y terminó ahogado

Heridos de bala

Los uniformados refirieron que ambos ocupantes del camión sufrieron heridas de bala durante el atraco. En el caso de Cáceres, recibió un disparo a la altura de la clavícula, lado izquierdo. Entretanto, Benítez registró el impacto en la pierna izquierda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los intervinientes manifestaron que uno de los trabajadores ya estaba inconsciente cuando llegaron a auxiliarlos. Ambos fueron trasladados hasta el Puesto de Salud de Caronay y, posteriormente, derivados al Hospital General de Itapúa.

Fueron convocados el personal técnico de los Departamentos de Criminalística e Investigaciones para realizar el levantamiento de indicios. El hecho fue comunicado al Ministerio Público.