Abigeato: ¿cuántos animales han sido hurtados en Paraguay este año?

El abigeato – el robo o faenamiento ilegal de ganado – sigue siendo un grave problema para los productores ganaderos de Paraguay, con hechos de ese tipo produciéndose periódicamente en varias zonas del país.

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el comisario Wilson Cáceres, jefe de la Agrupación de Lucha contra el abigeato de la Policía Nacional, dijo que los reportes de ese tipo de hechos son “constantes”.

Sin embargo, reveló que la cifra de cabezas de ganado hurtadas en Paraguay este año, específicamente entre enero y noviembre, es considerablemente inferior a la que se registró en el mismo periodo de tiempo en 2024.

Aunque admitió no tener cifras exactas, el comisario Cáceres afirmó que entre enero y noviembre de este año fueron hurtadas unos 1.000 animales, mientras que en ese mismo periodo el año pasado la cifra se elevó a alrededor de 4.000.

En Paraguay, alrededor del 96 por ciento de los hurtos de ganado corresponde a animales vacunos, mientras que el porcentaje restante se distribuye entre animales ovinos y equinos.

“Delito complejo”

El comisario explicó que el abigeato es un “delito complejo” que en la mayoría de los casos no solo implica la participación de los responsables directos del hurto, sino también complicidad de empleados de establecimientos ganaderos.

Se trata de un delito que subsiste debido a que existe un mercado para el producto derivado de los hurtos, que va a parar a carnicerías locales, despensas no habilitadas para el expendio de productos cárnicos o incluso frigoríficos, dijo.