Video: chipero, su amigo y su papá detenidos por robar una moto

El domingo una funcionaria del Hospital Central de IPS denunció ante la Policía Nacional el robo de su motocicleta que estaba estacionada dentro del predio de la previsional.

Los agentes a cargo realizaron la investigación y lograron conseguir imágenes de circuito cerrado en los que se ve a dos jóvenes robando el vehículo, uno de ellos, con una canasta de chipas.

Ambos sospechosos fueron identificados y detenidos. Se trata de Lorenzo Antonio Haedo Flor, 24 años, domiciliado en el barrio Tablada de Asunción, y Junior Ariel Acosta Zarate, de 20 años, domiciliado en Loma Pyta.

Cuando fueron detenidos, el padre de uno de ellos fue hasta la comisaría donde estaban y llevó la motocicleta robada, por lo que también este quedó a disposición de la Fiscalía.

Entraron en contradicciones

El comisario Lorenzo Vera, Jefe de la Comisaría 12 metropolitana, fue el que lideró el operativo y aseguró que cuando le tomaron su declaración a ambos sospechosos, estos entraron en varias contradicciones.

“Entraron en contradicciones al ser averiguados por el caso y al principio negaron. Hay cámaras que le comprometen seriamente, al final se arrepintieron y dijeron que iban a devolver, y entramos a hacer más procedimientos, más averiguaciones y a eso las 14:00, uno de los padres de los aprehendidos trajo hasta la guardia la motocicleta”, detalló.