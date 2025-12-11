Imputan a conductora que llevó a policía sobre el capó de su rodado

La conductora Gloria María Chávez Leal (40) fue imputada por el hecho punible de resistencia, por la fiscal Karina Caballero Hellion. En este caso, el denunciante es el subcomisario Félix Ciancio, subjefe de la comisaría 10° Asunción, quien resultó víctima del hecho registrado el pasado 6 de diciembre y que se viralizó por redes sociales.

Los datos de la imputación fiscal señalan que, el 6 de diciembre, poco después de las 11:30, sobre la avenida Aviadores del Chaco esquina Campos Cervera, de Asunción, la mujer habría incurrido en conductas que se encuadrarían en el hecho de resistencia.

Lea más: Video: huyó con un policía sobre el capó tras protagonizar un choque

Previamente, un conductor de plataformas, individualizado como Hugo Candia, que estaba al mando de un coche Toyota Vitz negro, con matrícula AAXR 469, alertó al subcomisario Félix Ciancio que estaba acompañado de otros agentes policiales, aspirantes, sobre un roce a su auto por parte de un vehículo tipo SUV de la marca MG, con placa AAEY 472, por lo que los uniformados iniciaron la búsqueda de dicho automotor.

Es así que, los policías detectaron la camioneta de María Chávez en un semáforo sobre la avenida Aviadores del Chaco. Inmediatamente, el subcomisario Félix Ciancio realizó señales a la conductora para que salga de la vía y detenga la marcha para verificar la situación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Un accidente fatal en Caaguazú y otro con tres heridos en San José de los Arroyos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Conductora arrastró a jefe policial por varias calles

El escrito fiscal también refiere que se cuentan con filmaciones que están siendo procesadas, en relación a lo acontecido y la actuación de la conductora y los demás involucrados en el caso.

Luego de que el subcomisario Ciancio le haya solicitado -con señales con las manos- a la conductora, para que se estacione a un lado de la avenida, la misma se negó a acatar. Esto desembocó en que el jefe policial se ubique frente al rodado para impedir que huya del lugar.

Lea más: Agente de PMT es llevado sobre el capó en pleno Mercado 4

Sin embargo, María Chávez realizó maniobras mediante las cuales impactó levemente contra el policía, que posteriormente “trepó” al capó del rodado. Pese a esta situación, Chávez puso en marcha su vehículo y circuló por varias arterias con alto flujo vehicular e incluso ingresando en contramano en algunos tramos, según señala la imputación.

Durante el tiempo que Ciancio estuvo sobre el capó del rodado, habría utilizado su arma reglamentaria para golpear el parabrisas, sin que ello disuada a la conductora a detener la marcha. Recién sobre la avenida Molas López y Gerónimo Zubizarreta pudo ser interceptada la camioneta de Chávez por una patrullera que le cerró el paso.

Lea más: Otro video de furia en el tránsito en Asunción: “Con este me jugaste a la cabeza”

Inmediatamente después, el subcomisario Ciancio bajó del capó y constató que la conductora presentaba una lesión en el rostro. En este contexto, cabe resaltar que, existen videos de lo ocurrido previamente, en los que se registró cuando un motociclista -aún no identificado- golpeó la ventanilla del vehículo de Chávez y también el conductor Hugo Candia, efectuó destrozos.

Cada una de estas conductas, la del motociclista y la del chofer de plataformas, también están siendo consideradas y analizadas en conjunto por la agente del Ministerio Público.