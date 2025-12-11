Ñeembucú: condenan a un hombre por transportar más de 200 kilos de marihuana

El fiscal Milciades Ramos, a cargo de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico Ñeembucú, logró que un Tribunal de Sentencia dicte condena de 6 años de cárcel para Gustavo Gabriel Mareco, esto tras ser encontrado culpable de la tenencia ilegal de marihuana.

Los antecedentes detallan que el hecho ocurrió el 27 de mayo de 2024, en la Ruta Pilar–Isla Umbú, cuando se procedió a la verificación de una camioneta en la que se transportaban 17 unidades de puertas de madera terciada.

Posteriormente, en la sede del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, se procedió a la apertura de dichas puertas y se encontraron 250 panes de marihuana con un peso total de 230 kilos.

Asimismo, según el Ministerio Público, el ahora condenado trasladó dichas puertas de madera en el colectivo de la Empresa Ciudad de Pilar hasta la ciudad de Pilar, para luego contratar un taxi flete y trasladarlas hasta la localidad de General Díaz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Paraguayos detenidos con casi media tonelada de marihuana oculta en ruedas de camión