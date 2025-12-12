Piden juicio para funcionaria de la Municipalidad de Asunción por supuesto narcotráfico

Los acusados en el marco de la operación Nexus son Angelina Aparecida Garcete Franco, de 40 años, y Carlos Eduardo Giménez Ruiz, de 41 años, para quienes la Fiscalía pide juicio oral por tráfico internacional de drogas, hecho contemplado en el artículo 26 de la Ley 1.340 de Drogas.

El documento fue presentado en Asunción por el fiscal Carlos Alejandro Cardozo Pereira, de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, ante la jueza Lici María Teresita Sánchez Segovia, del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado.

Angelina y Carlos permanecen recluidos desde el 10 de junio pasado, cuando fueron capturados por policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT).

Inmediatamente después de la captura de ambos, los investigadores habían allanado nada menos que la Municipalidad de Asunción, donde trabajaba Angelina, en busca de cocaína, ya que la mujer ahora acusada aparentemente guardaba la droga en su oficina.

Resulta que Angelina y Carlos supuestamente integraban una red que enviaba cocaína a Europa por courier.

De hecho, la citada pareja fue grabado en video el 26 de marzo de este año cuando juntos depositaron en dos empresas de courier de Asunción paquetes que debían ser enviados a España.

Supuestamente, los paquetes contenían accesorios informáticos y un kit de barbería, respectivamente, pero en realidad eran cocaína.

Según la investigación, la pareja llegó a enviar varios otros paquetes a Europa que sí llegaron con éxito y que se cree eran igualmente tenían cocaína.

Una orden de captura

Además de la acusación contra Angelina Aparecida Garcete Franco y Carlos Eduardo Giménez Ruiz, la Fiscalía emitió también ahora una orden de captura en la misma causa contra un pedrojuanino identificado como Félix Centurión Salinas, de 37 años.

Este sería el que depósito en una empresa de encomiendas de Pedro Juan Caballero un paquete que fue enviado a Asunción para Angelina Aparecida Garcete Franco y que aparentemente contenía la cocaína que la citada mujer supuestamente después intentó enviar a España.

Básicamente, la droga venía por encomienda desde la frontera y después iba a Europa también por courier, aunque en paquetes más pequeños.