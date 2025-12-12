Policía confirma que se difundieron exámenes, pero alega que no hubo filtración previa

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, encabezó la conferencia de prensa en la cual intentaron “aclarar” la denuncia de filtración de exámenes para el ingreso al Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL).

Aseguró que indagaciones preliminares indican que se difundieron “algunas fotos” de las pruebas. “Hemos accedido posterior a este incidente, después de la publicación de estas páginas y hojas que correspondían a exámenes de la fila dos, específicamente, del compromiso del examen llevado a cabo el pasado martes. La hoja que se visualiza corresponde a un examen desarrollado, es por eso que nosotros primariamente no hablamos de filtración de temas de exámenes”, argumentó.

Lea más: Cupo limitado para mujeres: aspirantes a la Policía Nacional presentan acción de inconstitucionalidad

Resaltó que académicamente ya no tiene valor para los próximos exámenes. Señaló que eso se debe a que para las nueve jornadas de pruebas de ingreso al Colegio de Policía se preparan 10 sobres que contienen dos filas completamente distintas entre sí.

“Cada vez que se realiza el sorteo para la selección de cada sobre, participan los observadores”, manifestó. En ese proceso, según citó, participan representantes de la Defensoría Nacional, el Centro Nacional de Computación, la Asesoría Jurídica, el Isepol, la jefa de Anticorrupción de la Policía Nacional y los padres de familia. Estos últimos son los encargados de elegir un sobre, garantizaron las autoridades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Cuando se menciona que hubo filtración, en este caso eso no aplica. Se publicaron hojas de exámenes ya llevados adelante, posterior al examen y a su publicación ya no tiene ningún valor académico”, argumentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Constitucionales se reúne el lunes y Riera se resiste a enviar legajo de comisarios que no superaron la prueba del polígrafo

Afirmó además que solo el 5% de todo el universo de postulantes rindió ese examen puntual.

Asuntos Internos investiga

El comandante confirmó que a pesar de ello, la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional y hasta la Dirección de Investigación Criminal tomaron intervención para buscar a quién tomó la fotografía de esa prueba.

“Porque podríamos estar ante la ocurrencia de un hecho punible que se puede determinar en el transcurso de las horas y los días. De acuerdo a la investigación, esto va a ser elevado al Ministerio Público”, garantizó.

Defensoría respalda el control

“Este proceso va a seguir con la garantía e integridad de que el proceso va a ser respetado y llevado adelante tal cual se ha proyectado”, manifestó el comandante de la Policía.

Lea más: Ascensos policiales en jaque: Comisión del Senado exige a Riera pruebas del polígrafo y revelar quiénes reprobaron

Ante ello, el defensor del Pueblo, Rafael Ávila, también participó de la conferencia y afirmó que él mismo estuvo en esa jornada y los sobres están en cajas lacradas antes. Resaltó que el hecho de que los padres elijan el sobre garantiza la aleatoriedad de la prueba cada día.

Además, dijo que tampoco ingresan teléfonos a los sectores de pruebas. “Eso nos da la garantía de que todo el proceso se realiza sin ningún inconveniente y de la mejor forma. Eso es lo que pudimos constatar de inicio a fin, en cada jornada, como Defensoría del Pueblo”, prometió.