Detienen al sospechoso de arrollar a motociclista en barrio Santa Librada

En la tarde de este viernes, la Policía Nacional detuvo a Sergio Caruso (40 años), principal sospechoso del asesinato de Enrique Melgarejo (19). El hecho que ocurrió el miércoles por la noche en el barrio Santa Librada de Asunción, cuando el conductor del vehículo chocó al que conducía una motocicleta.

Caruso fue sacado de su vivienda bajo fuerte custodia policial, ante los gritos por parte de los vecinos y los familiares del fallecido, quienes fueron los principales responsables para dar con su paradero.

Los videos de los circuitos cerrados de la zona del percance fueron claves para que se pudiera esclarecer lo sucedido y de igual forma dar con la casa, donde se halló el vehículo Mercedes Benz, de color rojo, el cual mostraba rastros de golpes en la parte derecha de adelante.

El acusado, quien se encuentra detenido en el Departamento de Investigaciones, supuestamente confesó el hecho a la Policía e indicó que creyó que era un motochorro.

Nelson Torres, suegro de la víctima, indicó que Enrique estuvo en su casa hasta tarde, descansando porque estuvieron trabajando hasta muy tarde. “Después de cenar se retiró para ir a su casa y es ahí donde ocurre esto que, para nada, fue un accidente. Esto fue un asesinato, porque va directamente a chocarlo”, dijo.

Sobre la declaración de Caruso, quien pensó que el fallecido era un delincuente y por eso lo persiguió, expresó a NPY: “El puede decir mil cosas ahora. Pero yo tengo circuito cerrado y puedo demostrar la hora que salió de mi casa y no necesitaba robar porque era un muchacho trabajador”.