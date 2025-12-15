Digemabel hizo seguimiento de la ruta de las armas desde el año pasado

En horas de la mañana de este lunes, una comitiva fiscal-policial encabezada por el fiscal Alejandro Cardozo allanó Camping 44, local de venta de armas de fuego ubicado sobre la avenida Artigas, en Asunción, en el marco de una investigación por presunto tráfico internacional de armas.

Sobre esta intervención, el General de División Melanio Servín, Director General de Material Bélico, señaló: “El año pasado, autoridades del Brasil han requerido la ruta de importación y comercialización de un lote de armas que han sido incautados en territorio brasileño, específicamente en Río de Janeiro”.

Esto ocurrió el 26 de noviembre del 2022, tiempo en el que se comenzó a hacer el seguimiento al lote de armas y se encontró que fue importado al país por la empresa Camping 44, en setiembre del 2022.

La investigación que derivó en este allanamiento está relacionada con la operación “Dakovo”, que resultó en la detención e imputación de comerciantes y altos mandos militares presuntamente involucrados en un esquema por el cual armas eran importadas legalmente a Paraguay y luego enviadas ilegalmente a Brasil por medio de prestanombres.

“En el operativo de hoy fueron detenidas dos personas. Una de ellas era funcionaria en ese momento y el otro aprehendido, quien seguía trabajando en esa empresa. A estas dos personas se llega gracias a la máquina catalogada que la Digemabel impone a las empresas comerciantes de armas, municiones y explosivos”, comentó Melanio Servín.

En otro momento, el Director General de Material Bélico señaló que también están apuntadas otras dos empresas que operaron de fachada. “Una operó durante seis meses y la otra diez meses. Presumimos que fueron montadas para este desvío”.

Digemabel anunció bloqueo de comercialización de armas y municiones a Camping44, tras verificación general del inventario del comercio, para corroborar si datos coinciden con el sistema integrado de trazabilidad de la institución.