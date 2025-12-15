Imputan a cuatro indígenas por agredir en estado etílico a policías en Mariano Roque Alonso

El agente fiscal Itálico Rienzi imputó a cuatro nativos de la parcialidad maka, residentes en Mariano Roque Alonso, denunciados por la presunta comisión de los hechos punibles de daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo, resistencia, perturbación de la paz pública y violación de la Ley n.º 1.642, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Según la imputación, el 14 de diciembre de 2025, alrededor de las 09:30, en las calles EE.UU. esquina Dominicana, barrio Universo, ciudad de Mariano Roque Alonso, los sindicados estaban consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, generando zozobra entre los vecinos.

Además, se peleaban entre ellos, cerraban el paso a los transeúntes exigiendo dinero (peaje), realizaban comentarios de contenido sexual hacia mujeres que pasaban y reproducían música a alto volumen, siempre según la carpeta fiscal.

Ante las denuncias, se presentaron ocho efectivos policiales, cuatro de la comisaría jurisdiccional y cuatro del Grupo Lince, distribuidos en dos patrulleras y dos motocicletas. Al solicitar que los nativos despejaran la calle, estos se negaron. Uno de los sindicados supuestamente portaba un arma blanca de aproximadamente 15 cm de largo con mango de madera.

Imputan a indígenas en Mariano Roque Alonso

Durante la intervención, los indígenas supuestamente opusieron resistencia, agrediendo físicamente al personal del Grupo Lince con puños y bofetadas, y arrojando piedras a los policías.

Como resultado, un oficial sufrió una herida punzo cortante en la ceja derecha por el impacto de una piedra, y se produjeron daños materiales en dos patrulleras.

Los agentes respondieron con perdigones de goma, lo que hizo que los sospechosos corrieran hacia la calle Estados Unidos y República de Colombia, donde fueron finalmente aprehendidos e identificados.

Las pruebas de alcotest indicaron que los indígenas estaban en estado etílico, registrando los siguientes niveles de concentración alcohólica en sangre: 1,13 mg/l CASS, 1,75 mg/l CASS, 1,78 mg/l CASS y 1,42 mg/l CASS, respectivamente.

Uno de ellos, de nombre Siwitto Leonel Duarte Ramírez (18), era el que tenía un arma blanca. Los otros aprehendidos son Isaac Bogado Pereira (40), Niqleyit Jairo Vázquez (34), Tsikina Natanael Espinoza Mereles (36). Todos dieron positivo al alcotest.