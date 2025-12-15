¡Cuidado! Estas son las estafas más comunes de fin de año

Como en diciembre de cada año miles de trabajadores cobran sus aguinaldos y los emprendedores tienen mayor flujo de ingresos, debido a las fiestas, también los delincuentes aprovechan para operar en esta época.

Uno de los delitos más comunes es el de las estafas, las cuales tienen diferentes modalidades identificadas por la Policía Nacional y la Fiscalía, debido a las denuncias que ingresan a las instituciones.

Es por eso que desde la policía lanzaron un ranking de las estafas más comunes, como también las recomendaciones a la ciudadanía para que las tengan en cuenta y evitar estos engaños.

Recuerdan que el primer signo de estafa son las promesas de ganancia de dinero de manera fácil, como también los perfiles falsos en redes sociales.

Ranking de estafas

El ranking de estafas está compuesto de la siguiente manera:

Premios Falsos: las víctimas reciben un mensaje de que ganaron algo y los estafadores piden dinero para “liberar” el premio. Phishing Bancario: a las víctimas le llegan mensajes falsos de un banco pidiendo contraseñas, códigos o datos personales. Ofertas falsas por WhatsApp o redes sociales: Los estafadores envían links con descuentos irreales que roban datos o instalan virus. Estafas del aguinaldo: supuestos asesores financieros o “inversiones piramidales” que prometen duplicar dinero invertido. Falsos alquileres de casas de verano: casas de campo, quintas o balnearios que piden seña y luego desaparecen. Cuando las víctimas van a las casas que alquilaron, están ocupadas o los dueños no están ni enterados. Ventas fantasma: tiendas online con precios demasiado bajos que nunca envían el producto. Cómo también muchos estafadores se hacen pasar por vendedores de tiendas que sí existen, las víctimas hacen la transferencia a las casas de venta, estas reciben el dinero, pero envían las compras a los estafadores, quedándose estos con los artículos adquiridos.

Recomendaciones

Desde la Policía Nacional piden desconfiar de premios inesperados y sobre todo, no pagar para “liberar” los mismos.

También recuerdan que no se deben abrir links sospechosos y se debe acceder siempre desde páginas oficiales.

Insisten en que no se debe compartir códigos ni contraseñas y que los bancos nunca los piden.

Por último, piden verificar alquileres y ventas, exigiendo al vendedor o vendedora, datos reales, buscar reseñas y evitar precios “demasiado buenos” para ser reales.