Operación Nexus: desarticulan red criminal trasnacional con 10 detenidos

El jefe de Antinarcóticos de la Policía Nacional, comisario César Diarte, informó los primeros resultados de la operación antinarcotráfico denominada Nexus, un procedimiento que continúa en desarrollo.

Hasta el momento, se reporta la detención de Diego David Giménez Arámbulo (36), dueño de la vivienda allanada, quien cuenta con orden de detención emitido por la fiscal Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen organizado.

Además, fueron aprehendidos Juan Ángel Bareiro Espínola, con antecedentes por robo agravado; Mauricio José Acosta Hermosa; Hernán Esteban González Gómez, con antecedentes por hurto agravado en 2018, tenencia de estupefacientes en 2020 y hurto agravado en 2023; Thiago Abel Fernández Arámbulo; Rodrigo Fabio Cardozo Centurión; y Denis José Díaz Cantero.

Otro de los aprehendidos es Américo Alexis Estigarribia Urán, quien cuenta con múltiples antecedentes que incluyen hurto agravado, hurto seguido de violencia, homicidio doloso, coacción sexual, robo agravado, violencia familiar, entre otros.

Lo incautado en el allanamiento

En cuanto a las evidencias incautadas, se decomisaron nueve panes de presunta cocaína y medio pan de cocaína de la “marca Delfín”. Además, se hallaron dosis de cocaína tipo crack.

También se incautaron dos armas de fuego tipo revólver, 104 municiones sin percutir de distintos calibres, dos vehículos automotores, dos motocicletas de alta cilindrada y dinero en efectivo aún por contabilizar.

Una investigación de largo aliento

La investigación se extendió por dos años y ocho meses y se inició a partir de procedimientos anteriores en los que se incautaron de teléfonos celulares, así como documentos considerados clave, según el comisario.

Agregó que, a partir de la extracción y el análisis de los datos obtenidos, los investigadores lograron identificar la estructura y el funcionamiento de la organización.

El comisario resaltó que, dentro del marco de la operación, existen objetivos que serían detenidos y que calificó como “muy importantes”.

Red criminal con alcance trasnacional

El jefe policial detalló que la organización operaba tanto en el microtráfico como en el narcotráfico a gran escala.

Explicó que su modus operandi consistía en el ingreso de drogas al país mediante avionetas provenientes del exterior, para luego redistribuir parte de la carga fuera del territorio nacional. El remanente era destinado al narcomenudeo local.

El carácter trasnacional del grupo quedó evidenciado por la incautación de giros de dinero al exterior y otras evidencias relevantes, según indicó.

Allanamientos en curso

El primer allanamiento se realizó en horas de la mañana en una vivienda particular ubicada en el barrio Obrero de Asunción. El operativo comenzó poco después de las 07:30 y continúa en desarrollo.

De acuerdo con el comisario Diarte, este procedimiento marca apenas el inicio de una serie de intervenciones que podrían llevarse a cabo en los próximos días en el marco de la misma investigación.