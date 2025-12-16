La PMT prepara remate de chatarras para recuperar espacio físico en el Corralón

En un barrio residencial de Asunción, toda una calle alberga a vehículos abandonados en la vía pública. Las denuncias fueron realizadas, aseguran vecinos, sin embargo, la comuna capitalina no resuelve.
Sobre la calle Rafael Barret y RI 18 Pitiantuta, se encuentra un “cementerio de vehículos”, según lo denominan los pobladores de la zona. Sobre ambas calzadas de la calle se encuentran abandonados 22 vehículos, muchos con chapa.
El inspector Marcos Maidana, Director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), señaló que están abarrotados en cuanto a espacio físico en el Corralón y anunció que se realizará un remate de chatarras.
“Hoy vamos a hacer la publicación correspondiente del remate de vehículos que estamos preparando y el cual nos va a permitir tener el espacio necesario para hacer el retiro de esos vehículos abandonados en la vía pública”.
Motos y autos abanados, muchos ya como chatarra, son los que ocupan los espacios en todas las dependencias de la PMT.
Por otra parte, Marcos Maidana indicó que las denuncias se deben realizar vía online o en los centros municipales habilitados, pues esto les da el respaldo necesario para intervenir en los diferentes casos.
Para finalizar, el Director de la PTM aclaró que lo recaudado en el remate va a la cuenta de la institución.