Una moto sin luz habría ocasionado el vuelco de un bus, que dejó dos muertos y 30 heridos

El Hospital General de Coronel Oviedo está colapsado, atendiendo a 25 de los heridos tras el vuelco del colectivo de larga distancia en la ruta PY02, en una zona conocida como Santa María Ñu de Coronel Oviedo. Además, otros cuatro pasajeros están en el Hospital de Policía Santa Rosa de Lima.

Según reportes, la mayoría sufrió lesiones leves, pero algunos todavía siguen en etapa de evaluación para determinar la gravedad de sus lesiones, detalló el corresponsal de ABC, Daniel Barrera.

Agentes de Criminalística y la Fiscalía se encuentran realizando las primeras intervenciones. El comisario Victorino Bogado, jefe de la comisaría local, detalló que el chofer del colectivo y su guarda aseguraron que volcaron luego de que una motocicleta sin luz les saliera al paso.

Se desconoce si el colectivo contaba con una cámara, pero ya fue trasladado hasta la sede policial para la inspección detallada.

Lenta atención de Rutas del Este

Esta zona es de cobertura de la concesionaria Rutas del Este, que por administrar y cobrar el peaje debe proveer de numerosos servicios a la población, como grúa y ambulancias. Sin embargo, en esta ocasión la atención fue muy tardía.

Según reportes, el choque se registró cerca de las 4:00. La grúa llegó hasta el sitio recién cerca de las 7:30 y también la ambulancia de la empresa tardó mucho en llegar para trasladar a los heridos, de acuerdo al relato.

Ambulancias y una grúa de otras empresas privadas llegaron antes al sitio.

La identidad de los fallecidos

En el bus viajaban grupos de egresados oriundos sobre todo de un colegio de Luque, aunque también se acoplaron otros estudiantes para completar el cupo. El colectivo volvía de una excursión a Camboriú.

Los fallecidos fueron una madre, identificada como Liz Concepción Martínez Fariña (42), y un egresado, Mauricio David Aguilera Coronel (17).