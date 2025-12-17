Vocalista de Bohemia Urbana y su familia sufrieron violento robo domiciliario en Itauguá

Cerca de las 04:40 de este miércoles, policías de la Comisaría 21 de Itauguá se acercaron hasta la vivienda del músico Jaime Zacher - cantante de Bohemia Urbana-, quien junto a su esposa, Letizia Villagra, fueron víctimas de un robo por parte de tres desconocidos.

Al respecto, el oficial Jesús González mencionó que los ladrones habrían exigido a la pareja dinero en efectivo, sin embargo, al no contar con plata física, robaron el celular que pertenecía a Zacher y también el equipo de circuito cerrado de la casa, por lo que no hay imágenes del hecho.

Asimismo, los ladrones, quienes habrían actuado con extrema violencia, portaban armas largas e incluso uno de ellos habría efectuado un disparo. También recorrieron todas las piezas de la vivienda, incluyendo en la que se encontraban los hijos pequeños de la pareja.

Publicación de Jaime Zacher

El músico publicó una historia en su cuenta de Instagram para dar a conocer el hecho y mencionó que se encuentran bien, y pese a estar “aturdidos y tristes por la inseguridad, también dice “felices de estar vivos”.

