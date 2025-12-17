Video: así fue el último adiós a la amazona asesinada en Altos

El Ministerio Público imputó por feminicidio y homicidio doloso a Víctor Manuel Cabrera Valiente, expareja de Jimena Colmán, por el ataque ocurrido en Altos, donde la joven de 23 años y su actual pareja, Celso Fabián López (29), perdieron la vida.

Hoy, varias personas se congregaron en la ciudad para dar el último adiós a la joven amazona y de esta despedida también participó su caballo “Rubito”.

Su madre también dio un fuerte mensaje e instó a las mujeres a que “sientan miedo de hasta de su sombra y que nunca más confíen en nadie”, ya que ella sabía sobre las denuncias de su hija hacia su expareja.

“Con amor y cariño a mi princesa, con mucha fuerza, esa valentía que ella tenía, acá está con nosotros. Confío mucho en la justicia divina y acá está su mamá que le va a recordar siempre a su hija. Me arrebató a su cuerpo, pero no su amor”, dijo la mujer a NPY.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Feminicidio anunciado: Jimena Colmán pidió orden de alejamiento y el Estado no la protegió

Principal y único sospechoso está prófugo

Actualmente, Víctor Manuel Cabrera Valiente, principal y único sospechoso permanece prófugo. El fiscal de la causa, Christian Benítez, indicó que manejan información sobre posibles zonas donde podría estar oculto, pero evitó brindar mayores detalles para no entorpecer el operativo en curso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El investigador también confirmó que Jimena Colmán denunció a su expareja el pasado 9 de diciembre y solicitó una orden de alejamiento ante el riesgo que representaba.

Un día después, el 10 de diciembre, un Juzgado de Paz concedió la medida de protección, sin embargo, la orden de alejamiento no fue respetada ni controlada.

Lea más: Altos: imputado por el doble crimen de amazona y su pareja sigue prófugo