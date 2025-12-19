Recuperan vehículo robado y detienen a dos hombres que dicen ser inocentes

La Policía Nacional recuperó esta madrugada un vehículo que había sido robado el pasado 16 de diciembre, en Fernando de la Mora.

Según el reporte, agentes visualizaron el automóvil circulando sin chapa en San Lorenzo. Al intentar intervenir, los ocupantes opusieron resistencia, lo que derivó en una persecución que concluyó con la detención de dos personas.

Uno de los aprehendidos cuenta con frondosos antecedentes, mientras que el otro se presenta como conductor de una plataforma de movilidad.

Lea más: Tras seguidilla de robos de autos capturan al “ladrón de la zapatilla”

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alegan que son inocentes

Los detenidos fueron identificados como Elialdo Salvador Melo Vera y Aragón, quien registra antecedentes por intento de homicidio con arma de fuego y arma blanca, así como por robo agravado, y Rodrigo Francisco Cardozo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los detenidos manifestó que se encontraba consumiendo alcohol con el otro aprehendido cuando un tercer individuo les pidió únicamente que retiraran el autorradio del vehículo a cambio de G. 300.000. Según su versión, se trasladaron hasta el lugar en la motocicleta de uno de ellos.

Robacoches y elementos incautados

El comisario Arnaldo Acosta indicó que este tipo de vehículos suele ser robado para cometer otros hechos punibles.

Explicó que los robacoches tardan aproximadamente 45 segundos en llevarse un automóvil. Posteriormente, lo trasladan a otra zona y lo dejan estacionado durante al menos 24 horas para verificar si cuenta con sistema de rastreo GPS.

Lea más: Pareja de robacoches mantiene en zozobra a vecinos de Lambaré

Durante el procedimiento, la Policía incautó una motocicleta que habría sido utilizada para el traslado, un teléfono celular, una llave maestra de fabricación casera, guantes de tela y varios documentos relacionados tanto con el vehículo como con la víctima.