Exministro de la SEN y Koube podrían conocer hoy, su destino

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Elsa García e integrado por Sonia Sánchez y Ana Rodríguez ya escuchó los alegatos de las partes.

Queda la etapa de réplica y dúplica para que finalmente pasen a deliberar los miembros del Tribunal.

El fiscal Silvio Corbeta pidió 10 años de cárcel para Roa por lesión de confianza, lavado de dinero, administración en provecho propio, lavado de activos y cohecho pasivo agravado (coima).

Los abogados Gustavo y Rodrigo González Planás defensores de Roa solicitaron, a su vez, la absolución del exministro de Emergencia Nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La defensa de Koube para quien Corbeta pidió 7 años y seis meses de cárcel por presunta instigación en los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y cohecho pasivo agravado (coima); y autoría en el lavado de dinero, también pidió la absolución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De por medio está un supuesto esquema de direccionamiento de licitaciones de la SEN a las empresas vinculadas a e Koube , entre los años 2018 y 2021, por un total de G. 16.080 millones.

Lo que dice la defensa

La defensa del exministro se refirió, en sus alegatos, a los chats expuestos por el fiscal Silvio Corbeta, presuntamente de Joaquín Roa y Alberto Koube, e indicó que el agente del Ministerio Público no pidió informes a las empresas telefónicas para confirmar la titularidad de los números involucrados en las conversaciones presentadas como pruebas.

Con relación al yate que supuestamente Koube le obsequió a Roa, a fin de direccionar las licitaciones de la SEN, la defensa señaló que el monto de la presunta coima bajó de US$ 450.000, suma en que está valuada la embarcación; a US$ 185.000, ya que de acuerdo con los alegatos finales de la Fiscalía, es esta la cantidad que el empresario acusado habría pagado por la embarcación..

Añadió que los precios pagados por la Secretaría de Emergencia Nacional en concepto de fletes, durante la gestión de Joaquín Roa, eran “convenientes” para la institución; y que los precios en las chapas de fibrocemento, adquiridas a la firma de Katherine Ayala (allegada a la de Koube) , fueron beneficiosos para la SEN.

Tour a Europa, como regalo de bodas

El fiscal Silvio Corbeta remarcó en sus alegatos finales que en el año 2021 Koube fue invitado al casamiento de

una de las hijas de Joaquín Roa. Si bien el empresario no pudo asistir al evento, le regaló a lo recién casada un tour por Europa que costó US$ 13.300, de acuerdo con lo evidenciado en los chats extraídos de los celulares de los acusados, que fueron exhibidos durante el juicio. Fue al aludir a los supuestos favores que recibía Roa.