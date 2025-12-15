Defensa de Joaquín Roa afirma que Fiscalía pide condena “en base a supuestos”

Los abogados Gustavo y Rodrigo González Planás solicitaron hoy la absolución del ex ministro de Emergencia Nacional Joaquín Daniel Roa Burgos, del proceso penal que afronta junto al empresario Alberto Koube Ayala, por un supuesto esquema de direccionamiento de licitaciones de la SEN a las empresas vinculadas a éste último, entre los años 2018 y 2021, por un total de G. 16.080 millones.

En sus alegatos finales los defensores argumentaron que el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta cambió de hipótesis en relación a los hechos atribuidos al ex alto funcionario en la acusación y los hechos señalados en los alegatos finales como probados en el juicio oral.

Al respecto, la defensa fundamentó que el agente del Ministerio Público violó el principio de congruencia establecido en el Artículo 403 del Código Procesal Penal; y aseguró que los fundamentos expuestos en los alegatos conclusivos por parte del fiscal Silvio Corbeta, a quien calificó como incoherente, no están sustentados en las pruebas producidas en el juicio oral.

Entre los cuestionamientos realizados los representantes del exministro de la SEN alegaron que el Ministerio Público “falseó datos” para solicitar la condena a 10 años de cárcel de Joaquín Roa, situación que aseguran “roza el mal desempeño de funciones”.

Cuestionamientos de la defensa de Joaquín Roa

La defensa se refirió también a los chats expuestos por el fiscal Silvio Corbeta, presuntamente de Joaquín Roa y Alberto Koube, e indicó que el agente del Ministerio Público no pidió informes a las empresas telefónicas para confirmar la titularidad de los números involucrados en las conversaciones presentadas como pruebas.

Con relación al yate que supuestamente Koube le obsequió a Roa, a fin de direccionar las licitaciones de la SEN, la defensa señaló que el monto de la presunta coima bajó de US$ 450.000, monto en que está valuada la embarcación; a US$ 185.000, ya que de acuerdo con los alegatos finales de la Fiscalía, es la suma que el empresario acusado habría pagado por el yate.

Añadió que los precios pagados por le Secretaría de Emergencia Nacional en concepto de fletes, durante la gestión de Joaquín Roa, eran “convenientes” para la institución; y que los precios en las chapas de fibrocemento, adquiridas a la firma de Katherine Ayala, fueron beneficiosos para la SEN.

En conclusión, la defensa aseguró que en poco más de seis meses de juicio oral, el Ministerio Público no probó que Joaquín Roa haya cometido los hechos de lesión de confianza, lavado de dinero, administración en provecho propio, lavado de activos y cohecho pasivo agravado (coima).

Fiscalía pide 10 años de cárcel para Roa

El pasado viernes el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta presentó sus alegatos finales y en relación al exministro Joaquín Roa, como pena principal, solicitó la condena a 10 años de cárcel, ya que según afirmó, durante los seis meses de juicio se probó la comisión de los hechos de lesión de confianza, lavado de dinero, administración en provecho propio, lavado de activos y cohecho pasivo agravado (coima).

Asimismo, el agente del Ministerio Público pidió el comiso de la embarcación valuada en US$ 450.000, ya que a su criterio en el juicio oral quedó probado que Koube “obsequió” el yate a Roa, como premio por el direccionamiento de al menos 10 licitaciones, por el monto total de G. 16.080 millones.

También solicitó el comiso de la suma de US$ 13.300, ya que éste fue el costo del regalo de bodas que el empresario realizó, en el año 2021, a una de las hijas del entonces ministro de la SEN; consistente en un tour por varios países de Europa.

Como pena adicional el agente del Ministerio Público solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por 10 años en relación a Joaquín Roa; y además que se revoque el arresto domiciliario que cumple actualmente y se dicten otras medidas alternativas a la prisión, de tal manera que el exministro de la SEN no esté compurgando con esa medida cautelar una eventual condena.

Pedido de condena para Alberto Koube

En relación al empresario Alberto Koube, quien participa en el juicio a través de medios telemáticos desde un centro penitenciario, la condena requerida fue la de 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad, por presunta instigación en los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y cohecho pasivo agravado (coima); y autoría en el lavado de dinero.

Como pena adicional el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción pidió para el también enjuiciado en la causa A Ultranza, la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el plazo de 7 años y seis meses.

El fiscal Silvio Corbeta sostuvo ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Elsa García e integrado por Sonia Sánchez y Ana Rodríguez, que el ex alto funcionario recibió un yate valuado en US$ 450.000 como obsequio por favorecer a las empresas de Koube en por lo menos 10 procesos licitatorios “amañados”.

El agente anticorrupción remarcó en sus alegatos finales que en el año 2021 Koube fue invitado al casamiento de Florencia Roa, una de las hijas del Joaquín. Si bien el empresario no pudo asistir al evento, le regaló a la recién casada un tour por Europa que costó US$ 13.300, de acuerdo con lo evidenciado en los chats extraídos de los celulares de los acusados, que fueron exhibidos durante el juicio.