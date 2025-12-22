Buscan a dos menores de edad desaparecidos

Los dos menores de edad desaparecidos fueron vistos por última vez en la ciudad de Luque, en el asentamiento 2 de noviembre.

La adolescente es Andrea Magalí Benítez, de 14 años y el bebé es Liam Josué Benítez Campuzano, de dos meses de edad, informa la Policía.

Piden a la ciudadanía que avise ante cualquier dato que pueda dar con el paradero del bebé y la adolescente.

Dónde denunciar

Sistema de Emergencias 911.

Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas 130.

La Comisaría más cercana.

Alerta MAFE

La Alerta MAFE es el acrónimo de “Mecanismos para la Alerta de búsqueda de Personas Desaparecidas en el Paraguay”.

Es un sistema de respuesta rápida promulgado por la Ley 7605 el 16 de diciembre de 2025, diseñado para eliminar los tiempos de espera ante denuncias de desaparición.

Cómo funciona