Detienen a uno de los presuntos autores de asalto a un comercio en Bella Vista

Personal del Departamento de Investigaciones realizó un allanamiento en la tarde del sábado, con el acompañamiento del agente fiscal Héctor Garay, en una vivienda del distrito de Bella Vista, en Itapúa. Como resultado, lograron la detención de un supuesto asaltante, identificado como Rodrigo Daniel Caballero Benítez (32).

El hombre habría sido identificado como uno de los tres autores de un asalto a un autoservicio, cometido el pasado 6 de diciembre, en el distrito de Bella Vista. Los investigadores presumen que se trataría del mismo que aparece en videos del circuito cerrado del comercio.

Según los intervinientes, Caballero tiene antecedentes por robo agravado y violencia familiar. Por esta última causa, tenía orden de captura vigente.

En el procedimiento incautaron un aparato celular de la marca Redmi, modelo 13C, con carcasa de color gris, con su respectiva SIM card activada a la empresa Claro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Buscan a adolescente desaparecida que cayó en un arroyo durante temporal en Cambyretá

El atraco

La noche del pasado 6 de diciembre, tres hombres armados irrumpieron en un autoservicio ubicado en el barrio 8 de Diciembre de la localidad. Se trató del local comercial denominado “Autoservicio San Pedro”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La víctima fue el propietario, Pedro Alfonso Leiva (64), quien fue intimado por los atracadores, y se llevaron dinero en efectivo y aparatos celulares.

El ahora detenido permanece detenido en la comisaría local, a disposición del agente fiscal de la Unidad Penal de las Colonias Unidas.