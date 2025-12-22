Párroco de Ayolas murió en accidente de tránsito

La información proporcionada por la Comisaría 8ª de Mil Viviendas señala que a través de una llamada telefónica anónima recibida en la oficina de guardia, se tuvo conocimiento de un accidente de tránsito. De inmediato, personal policial acudió al lugar, constatando la veracidad de lo comunicado y encontrando el rodado incrustado contra un árbol, con el conductor atrapado en el interior del habitáculo, ya sin signos vitales.

El vehículo involucrado es un automóvil marca TOYOTA, modelo TOWNACE NOAH, color gris plata, tipo Station Wagon, con matrícula N ° BNT 638, que se encontraba al mando de Cristo Javier Vázquez Meza, de profesión sacerdote, domiciliado en el barrio San José Obrero de esta ciudad. Tras el hallazgo, los intervinientes procedieron a aislar el lugar del hecho y a cubrir el cuerpo del occiso, conforme al procedimiento de rigor establecido.

Posteriormente, el hecho fue comunicado a la agente fiscal Abg. Stella Mary Cano, quien dispuso la convocatoria de personal del Departamento de Criminalística de Misiones y del Departamento de Investigación de Hechos Punibles Ayolas – Yabebyry, a fin de proseguir con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del accidente.

