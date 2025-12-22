Temen que cambiar estatuto del PLRA deje al partido sin candidatos

“Pensemos bien lo que vamos a hacer, que no nos afecte mañana. Ya tenemos calendario y resolución de llamado a elecciones”, advirtió el convencional de Fernando de la Mora sobre eliminar la paridad en cargos plurinominales.

En otro momento la convencional de San Pedro del Paraná, Cecilia Báez, fue la única mujer en secundar la propuesta de eliminar la paridad.

Lea más: Ever Villalba advierte “retroceso histórico” en el PLRA ante posible eliminación de paridad

Dijo que ella incluso perdió espacios por dar más participación a mujeres que no trabajaron lo suficiente y que en muchas comunas no tienen las lideresas adecuadas.

En cambio Benita Jara, de Capiatá, pidió mantener la paridad y dijo que la convención fue histórica por ser una asamblea “antimujer”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lamentó que el titular partidario, Hugo Fleitas, llame a “la unidad” mientras discriminan a las mujeres en su propio partido. Repudió que se elimine esta conquista para las mujeres en el mismo sitio en que fuera aprobada tres años atrás por el doble de la cantidad de convencionales presentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Amenazadas por cupos

A su turno la vicepresidenta del PLRA, Alba Talavera, denunció que muchas convencionales le llamaron para informarle que no podían votar en contra de anular la paridad porque sus dirigentes zonales les amenazaron con perder sus empleos en puestos públicos.

Dijo que el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, será recordado como el presidente del retroceso en la paridad y que los convencionales cargarán con este peso en sus espaldas.