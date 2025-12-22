Secta Moon: Fiscalía allana sede la “Asociación Espíritu Santo”

Este lunes, una comitiva fiscal-policial encabezada por la fiscal María Angélica Insaurralde, allanó la sede administrativa de la “Asociación Espíritu Santo – Iglesia de la Unificación del cristianismo Mundial”, ubicada sobre la calle España casi Senador Long, en el marco de una denuncia penal formulada por el hecho punible de “Frustración a la Ejecución Individual” contra personas innominadas.

En el lugar y ante presencia del secretario administrativo y el vicepresidente de la institución, la agente del Ministerio Público procedió a una búsqueda de la documentación solicitada al juzgado penal de garantías en la orden de allanamiento, firmada por el juez Miguel Palacios.

Por el caso, se incautaron diversos materiales que respaldarían la investigación, al igual que cuadernos donde se consignan actas de directorios y actas de asamblea donde confirmarían la venia de la directiva de la Asociación en “pagar” con inmuebles, honorarios profesionales a la abogada Michelle Byun.

Además, en el lugar se encontraron contratos de servicios profesionales firmados entre la Asociación y la mencionada profesional del derecho, así como otras documentaciones.

Denuncia innominada

Según el Ministerio Público, la denuncia refiere que con esta mecánica, la asociación y la abogada estarían intentando ocultar bienes inmuebles y de esta forma frustrar el cobro de efectivo de una regulación de honorarios profesionales en el marco de los litigios judiciales que lleva la parte denunciada.

La denuncia es individualizada como “Personas Innominadas S/ Frustración de la Ejecución Individual”.

