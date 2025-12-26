Juzgado ratifica proceso penal a ex fiscal que cayó con presunta coima

El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del 2° Turno Rodrigo Estigarribia rechazó el recurso de reposición planteado por la defensa y ratificó la apertura del proceso al ex agente fiscal de Emboscada Bernardo Javier Elizaur Aguirre, de 55 años, por supuesto cohecho pasivo agravado (coima).

En el recurso promovido la defensa argumentó que la imputación presentada por la fiscal Yeimy Adle no cumple con los requisitos que exige el artículo 302 del Código Procesal Penal y la Acordada 1631 de fecha 30 de marzo del 2022. Es decir, que el Ministerio Público no hizo un relato claro y preciso de la conducta penal relevante, omisión o acción que se le atribuye a ahora ex agente fiscal imputado.

En consecuencia, solicitó al juzgado de Garantías que revoque la providencia del 5 de diciembre pasado, por la cual se admitió el acta de imputación y se convocó a Bernardo Javier Elizaur Aguirre para la audiencia de imposición de medidas.

Caso de ex fiscal, a cargo de la Cámara

Al contestar el recurso de la defensa el fiscal Néstor Coronel, quien participó de la audiencia de reposición sustanciada el pasado 22 de diciembre, señaló que el acta de imputación cumple con los requisitos establecidos en el Art. 302 del CPP; por lo que solicitó al juzgado de Garantías que ratifique la apertura del proceso penal.

Luego de escuchar a las partes y realizar el debido análisis, el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia decidió rechazar la reposición que planteó la defensa y remitir el recurso a la Cámara de Apelaciones, para que un Tribunal Especializado en Delitos Económicos estudie la apelación subsidiaria que presentó el ex agente fiscal Bernardo Elizaur Aguirre.

“De la lectura del acta de imputación y la resolución cuestionada, se observa que se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 302 del Código Procesal Penal, así como las disposiciones reglamentarias aplicables, conteniendo una relación sucinta de los hechos atribuidos, suficiente para iniciar el proceso”, resalta parte la resolución.

El magistrado agregó que en el recurso de reposición la defensa no fundamentó sus agravios ni especifica de qué modo la resolución causaría un perjuicio irreparable.

Imputación tras entrega vigilada

Bernardo Elizaur y la auxiliar fiscal Lilian Florenciano, de la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía Zonal de Emboscada, fueron imputados luego de un procedimiento de entrega vigilada de G. 7 millones, que se realizó el pasado 13 de octubre.

Supuestamente esa suma fue entregada a cambio de que el fiscal solicitara una suspensión condicional del procedimiento a favor del procesado Mauricio Méndez, en la preliminar que debía llevarse a cabo el 14 de octubre, en el marco de una causa por presunta lesión grave que inició el 11 de enero pasado.