Ex director de policía brasileño detenido en Paraguay tenía pasaporte original

Silvinei Vasques, de 50 años, fue descubierto por funcionarios de Migraciones en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en los primeros minutos de la madrugada del viernes, cuando pretendía salir de Paraguay en un vuelo que lo iba a llevar a Panamá, con destino final El Salvador.

El exfuncionario brasileño presentó un pasaporte paraguayo perteneciente a Julio Eduardo Báez Fernández, de 44 años, identidad que sí existe en el sistema informático de la Policía Nacional (PN).

Llamó la atención de los funcionarios de la Direccion Nacional de Migraciones de que la foto del pasaporte era muy diferente al pasajero que portaba el documento.

“Nuestros funcionarios están entrenados. Están capacitados para detectar impostores”, indicó el firector de Migraciones Jorge Kronawetter al señalar que tienen indicadores que determinan si hay sospechas sobre alguna persona que pretende entrar o salir del país.

“En ese caso pasan a control secundario que es para hacer algo minucioso”, explicó al señalar cómo fue el procedimiento.

El director de Migraciones explicó que Vasques no quería hablar debido a que alegó que tenía una enfermedad terminal.

Una conducta delictual

Sin embargo, el brasileño habría dicho esto para ocultar que pese a que tenía un documento paraguayo no hablaba correctamente el español. Finalmente, Vasques termino confesando su identidad real,

Ante esta situación Migraciones avisó a las autoridades del Brasil, de su demora en Paraguay.

Kronawetter señaló que no hay información de cuando ingresó a nuestro país, pero presume que solo lo hizo para tomar el vuelo a Panamá. Vasquez no tenía acompañante alguno.

En cuanto a la documentación paraguaya indicó que es original y que es una cuestión que será investigada por la fiscalía para determinar si hubo alguna denuncia de extravío el pasaporte o fue objeto de comercialización.

“El tema es que quiso utilizar una identidad que no le correspondía. Eso ya es una cuestión así delictual”. enfatizó. al aclarar que el procedimiento no tuvo un trasfondo político.

“El embajador de Brasil llamó a agradecer el trabajo, la Policía Federal también, era un objetivo muy importante para ellos”, precisó.

Vasques fue entregado a la noche del viernes a la Policía Federal, en la frontera con Foz de Yguazú

Complot para mantener a Bolsonaro

Según una publicación de Globo de Brasil, “el exdirector general de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) fue condenado a 24 años y 6 meses de prisión por participar en un intento de golpe de Estado después de las elecciones de 2022 y por mala conducta administrativa por utilizar la estructura de la PRF con fines electorales en 2022.”

“El exfuncionario también recibió una condena a 24 años y seis meses de prisión por su participación en un complot golpista para mantener a Jair Bolsonaro en el poder tras su derrota en las urnas”, dice la publicación..

Según el Supremo Tribunal Federal (STF), “Vasques formaba parte del llamado ‘núcleo 2’ de la trama golpista, responsable de las acciones operativas”.

Siempre según lo que informan en Brasil, “Silvinei se encontraba en Santa Catarina con un monitor electrónico en el tobillo. Lo rompió. En cuanto lo rompió, las autoridades brasileñas notificaron a los países vecinos: Colombia, Paraguay y Argentina”.

En cuanto a su trayectoria, el medio de prensa informa que el ahora detenido en Paraguay es originario del municipio de Ivaiporã, estado de Paraná, y que “se incorporó al PRF en 1995 y desarrolló una carrera de 27 años en la corporación. Durante el gobierno de Bolsonaro, alcanzó el cargo más alto de la institución, convirtiéndose en director general. Se jubiló voluntariamente con goce de sueldo en diciembre de 2022, poco después del final de las elecciones”.

“Tras dejar la Policía Rodoviaria Federal (PRF), asumió la Secretaría de Desarrollo Económico e Innovación de São José, en la Gran Florianópolis, pero renunció en diciembre de 2025, poco después de las condenas judiciales relacionadas con el intento de golpe de Estado”.

Cuando se detectó su presencia irregular en nuestro país, Paraguay avisó de inmediato a Brasil la situación y, según los datos, el mismo Supremo Tribunal Federal (STF) de ese país, (lo que es la Corte Suprema de Justicia acá) emitió una orden de captura que fue enviada a Asunción.

Como contaba con un documento ilegal, Migraciones expulsó a Vasques y lo entregó a la Policía Federal de Brasil

Vasques no realizó ningún comentario, a las autoridades paraguayas sobre el tiempo de su permanencia en Paraguay, ni cuándo ingresó a territorio nacional.

Tampoco explico cómo tenía un pasaporte paraguay original, pero perteneciente a otra persona, en su poder.