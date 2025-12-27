Intentan utilizar a repartidores de Motobolt para enviar droga de alto valor

El primer hecho se registró en vísperas de la Nochebuena, cuando un conductor de la plataforma Bolt recibió una cajita de foco que debía ser enviada desde Lambaré hasta Asunción. Ante la sospecha de que podría contener alguna sustancia prohibida, el motociclista decidió acercarse hasta una Patrullera de la Policía Nacional y abrió la caja en presencia de los agentes policiales.

En su interior, encontraron otra caja que contenía dosis de marihuana, detallaron desde la Asociación de Motociclistas de Plataformas. Ese hecho quedó registrado ante la Comisaría cercana.

Otro hecho similar se registró esta tarde de sábado, cuando otro conductor de la Asociación recibió el pedido de envío de una caja desde Limpio y por el camino sospechó sobre el contenido. Ante el temor, considerando también el hecho anterior, decidió llegar hasta una comisaría y solicitar a los agentes de guardia que revisen el paquete.

Dentro de la caja encontraron jeringas con dosis de cocaína, por un valor de U$S 3000 dólares en el mercado local. El representante de la asociación, Carlos Álvarez, destacó que en ambos casos, dos conductores distintos decidieron acudir a las autoridades para no verse implicados en este tipo de hechos delictivos.

“En estos días de alta demanda nos están utilizando para este tipo de cosas”, lamentó.

Piden ser escuchados por las autoridades

El representante de la Asociación de Motociclistas de Plataforma, expresó su preocupación por la frecuencia con que los repartidores se ven involucrados —sin saberlo— en el transporte de drogas.

“Lo que frecuentemente nos cae son pedidos para llevar consumidores de crack, ida y vuelta. Sabemos que son personas que van a comprar sus dosis y volver a sus casas. El 95% son así”, relató. Indicó que los conductores se ven obligados a cumplir viajes que los exponen a ser utilizados dentro del narcomenudeo, especialmente en zonas identificadas como puntos de expendio.

El dirigente señaló que la seguridad es una de las mayores preocupaciones del gremio, y denunció que las plataformas no solicitan suficientes datos a los pasajeros. “Hace rato estamos pidiendo que nos hagan caso con la plataforma de Bolt porque nos expone a estas situaciones”, afirmó. Agregó que cuando reciben paquetes de tamaño o costo sospechoso, recomiendan a los conductores acudir a abrirlos en una comisaría frente a los suboficiales de guardia, como mecanismo de resguardo legal ante eventuales investigaciones.

Álvarez también criticó la falta de articulación estatal y aseguró que hasta ahora el Ministerio del Interior no los ha convocado a ninguna reunión, pese a que son los principales afectados por la inseguridad y a que presentaron varias notas.

Añadió que los motociclistas ya incluso conocen dónde operan estos focos de narcomenudeo en cada ciudad, pero callan por miedo a represalias. “Sería interesante que el Ministerio se reúna con nosotros. La gente de las plataformas, desde sus oficinas, no va a saber la realidad del día a día que pasamos”, advirtió.

El referente gremial mencionó además que incluso el proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso —y que busca regular el servicio de plataformas— fue elaborado sin participación de los conductores. “Tampoco nos llamaron. Solo escuchan a los empresarios, que no conocen nuestra realidad”, dijo.

Finalmente, adelantó que para el próximo año buscarán un trabajo conjunto con la Policía y las empresas, incluyendo Moto Bolt y PedidosYa, para evitar que los trabajadores sigan siendo utilizados para el microtráfico y también para buscar mecanismos de protección ante asaltos.