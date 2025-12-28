Cae empresario por crimen de docente

Durante el procedimiento también fue arrestado otro presunto involucrado en el sangriento hecho que conmocionó a los habitantes de Caaguazú.

El principal sospechoso capturado es Carlos Celino Recalde (39), domiciliado en el barrio Villa Industrial I de Caaguazú, propietario del Instituto Técnico Superior Arandú, el otro arrestado en el marco de la misma investigación es Junior David Rolón (20).

Según el relato de los investigadores, la víctima del homicidio, el docente Diego Armando era director del instituto Arandú y al mismo tiempo mantenía una relación sentimental con Carlos Celino. Igualmente ambos tenían una propiedad valuada en G. 150.000.000 que compraron juntos.

Sin embargo, hace unos meses el docente dio por terminada la relación con el empresario y aparentemente ya había iniciado un nuevo romance con otro joven, lo que habría generado la ira del principal sospechoso.

Habría contratado a sicarios

Presuntaemente, Carlos Celino contrató a los sicarios y en la noche del crimen guió a bordo de su camioneta a los pistoleros hasta la casa de la víctima.

Precisamente, los investigadores consiguieron imágenes de circuito cerrado que muestran al sospechoso rondando la casa del docente antes, durante y después del crimen justamente con el auto en que escaparon los asesinos, según lo explicado por agentes de Investigaciones.