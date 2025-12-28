Naufragio en el río Paraná: hallan tres cuerpos y continúa el operativo en Cerrito

Según el informe preliminar de la Comisaría N° 16 de Cerrito, el hecho ocurrió el 27 de diciembre alrededor de las 23:00. Se encuentran desaparecidos Roberto Encina, Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, además de un menor de edad.

La Policía tuvo conocimiento del caso a través del personal de la Prefectura Naval de Cerrito, que informó sobre el presunto naufragio de una embarcación.

En el marco del operativo, dos menores de edad, una niña y un niño, ambos de nacionalidad argentina, fueron rescatados con vida por pescadores de la zona en costas paraguayas y trasladados hasta la Prefectura Naval, donde se realizaron los procedimientos correspondientes.

Hallazgos de tres cuerpos

Hace instantes, se confirmó el hallazgo de tres cuerpos en aguas del río Paraná, presumiblemente vinculados al naufragio.

En el lugar se aguarda la llegada del agente fiscal zonal de Laureles, Jorge Encina, así como del médico forense y personal del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, a fin de realizar las diligencias de rigor e iniciar las tareas de identificación.

Las autoridades continúan con el operativo de búsqueda y las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho. El procedimiento permanece en curso.